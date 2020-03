The Witcher ve The Lord of the Rings Koronavirüs Kurbanı Oldu!

Covid-19 salgını pek çok film, dizi ve etkinlik için gecikmelere yol açtı. Şimdi, bundan payını alanlar arasında The Witcher ve The Lord of the Rings var.

Prodüksiyonlar Kapatıldı

Redanian Intelligence tarafından aktarılan raporlara göre The Witcher ve The Lord of the Rings çekimleri için sürdürülen prodüksiyonlar belirsiz bir süre için kapatıldı. Yani daha net bir şekilde söylemek gerekise İngiltere'de çekimleri süren The Witcher (sezon 2) ve Yeni Zelanda'da çekimleri süren The Lord of the Rings şu an bekleme aşamasındalar.

Şu sıralar dünyanın dört bir tarafındaki pek çok dizide ve filmde benzer bir durumu gözlemlemek mümkün.

Prodüksiyonların kapatılması, çekimlerin ertelenmesi bu da aslında dizilerin ve filmlerin gecikmesi anlamına geliyor. Yalnızca bu değil. Şu sıralar pek çok kişi evlerinde vakit geçirdiği için çekimleri bitmiş ve yayına hazır olan filmler de ertelenmiş durumda.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.