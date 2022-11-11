The Witcher'ın Yeni Dizisi: Blood Origin İlk Fragman ve Yayın Tarihi Açıklandı!

İki sene önce duyurulan The Witcher mini dizisi ''The Witcher: Blood Origin'' için ilk fragman paylaşıldı. Netflix'te yayınlanacak olan Blood Origin dizisi Andrzej Sapkowski'nin Witcher adlı kitap serisinden uyarlandı.

Dizi çekimleri Birleşik Krallık'ta 2021 yılının Ağustos ayında başlamıştı. Şimdi ise yakın zamanda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Aralık Ayında Netflix'te!

Dizi, 25 Aralık tarihinde izleyiciye sunulacak. Mini dizi olarak yayınlacak yapımın yönetmenliğini Sarah O'Gorman ve Vicky Jewson üstleniyor. The Witcher dizisinin 1.200 yıl öncesini ele alan dizinin bir spin-off mini dizi olacağını söyleyebiliriz.

Dizinin içeriğine dair Netflix'in paylaştığı açıklama şu şekilde: Geralt, Yennefer ve Ciri’den 1.200 yıl önce elflerin dünyasında geçen The Witcher: Blood Origin zamana yenik düşmüş bir hikâyeyi, ilk Witcher prototipinin yaratılmasını anlatıyor. Ayrıca canavarların, insanların ve elflerin dünyalarının birleşerek tek bir dünyaya dönüştüğü, dönüm noktası niteliğindeki "Kürelerin Birleşimi"ne yol açan olaylar da gözler önüne seriliyor. Olayların öncesini anlatan ve dört kısımdan oluşan bu hikâye 25 Aralık’ta Netflix’te.

The Witcher: Blood Origin Fragmanı

Blood Origin Oyuncu Kadrosu