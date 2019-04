The Witness, Epic Games Store'da İki Haftalığına Ücretsiz

Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana Epic Games Store, kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya bağlı olarak Epic Games tarafından seçilen her bir oyun, iki haftalığına çevrimiçi mağazadan ücretsiz olarak indirilebiliyor. İndirdikten sonra da daimi olarak sizin oluyor.

Geçmişte Super Meat Boy ve What Remains of Edith Finch gibi dikkat çeken bağımsız geliştirici oyunları ücretsiz olarak beğenimize sunulmuştu. Şimdi ise The Witness, Epic Games Store üzerinde iki haftalığına ücretsiz oldu.

4 - 18 Nisan 2019 tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilir olacak The Witness, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay da PlayStation Plus servisinin ücretsiz oyunları arasında yer almıştı. Thekla, Inc. tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında öncelikli olarak PC ve PlayStation 4 için satışa sunulmuştu, The Witness. Daha sonradan da Xbox One, NVIDIA Shield, Mac OS ve iOS için yayınlanan oyun, eskilerin unutulmaz klasiği Myst oyununu anımsatan oynanış yapısı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Esasen PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulması planlanmış olsa da oyunun motoru ile ilgili bir takım sorunlardan dolayı mevcut nesle taşınmasına karar verilmişti.

Gerek doğal gerekse de insan yapımı yapılar ile dolu olan bir adada geçen oyunda, karşımıza çıkan panellerdeki ızgara sistemine dayalı çeşitli bulmacaları çözerek yolumuzu bulmaya çalıştığımız The Witness oyununu şuradan indirebilirsiniz.