The Wolf Among Us 2 için Epey Bekleyeceğiz

The Game Awards 2019 şovunun yıldızlarından olan The Wolf Among Us 2, beklenenden geç çıkacamış gibi görünüyor. En azından Telltale Games stüdyosundan Jamie Ottilie buna işaret ediyor.

2013 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan The Wolf Among Us, Telltale Games stüdyosunun en beğenilen oyunları arasında yer alıyor. Gerek konusu gerekse kurgusu ile oyun dünyasında büyük bir iz bırakmıştı. Haliyle bir devam oyunu da bekleniyordu. Telltale Games stüdyosunun kapanması ve sonrasında yaşananların ardından, 2017 yılında duyurulmuş olan The Wolf Among Us 2, The Game Awards 2019 şovunda yeniden duyurulmuştu. Orijinal oyunun geliştirici kadrosundaki önemli isimlerin de geri dönmesi ile her şey yoluna girmiş gibi görünüyor.

Şimdi ise cevabı merak edilen bazı sorular var. The Wolf Among Us 2 hangi platformlar için geliştiriliyor? Nasıl bir konu işlenecek? Ne zaman satışa sunulacak? Bu soruların henüz net bir cevabı yok. En azından çıkış platformları ve konusu açısından ama en erken ne zaman çıkabileceğini kısmen öğrendik.

Forbes tarafından Telltale Games Üst Yöneticisi Jamie Ottilie ile bir röportaj gerçekleştirilmiş. Röportaj sırasında yapılan açıklama, yeni oyunu yakın bir zamanda beklemememiz gerektiğine işaret ediyor. "Henüz bir çıkış tarihi açıklamıyoruz ama 2020 yılında çıkmayacağını söyleyebilirim. İkinci sezonun geliştirilmesine baştan başladık ve vizyonu amacına ulaştırmak için gereken zamanı vermek ve itinayı göstermek niyetindeyiz."

Buradan bakacak olursak, The Wolf Among Us: Season 2 nesil geçişine denk gelen bir diğer oyun olacakmış gibi görünüyor. Şimdilik tek bir nesli hedeflemiyorlarsa tabii ki. Bunun cevabını almak için epey beklememiz gerekebilir ama E3 2020 fuarında merak edilen sorulara cevap alacağımızı düşünüyoruz.