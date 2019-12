The Wolf Among Us 2, The Game Awards 2019'da Yeniden Duyuruldu

The Wolf Among Us 2, Telltale Games stüdyosunun geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kapanmasına üzülmemizde pay sahibi olmuştu. Esasen 2017 yılında duyurulmuş olan oyun, daha sonradan 2019 yılına ertelenmişti ama geliştirici stüdyonun kapanması ile ne yazık ki iptal olmuştu. Ancak The Game Awards 2019 şovu, geri dönüşün müjdeli bir ilanı oldu. Telltale Games ve AdHoc Studio ortaklığında geliştirilen The Wolf Among Us 2, yeniden duyuruldu.

Telltale Games tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ilk oyunun yönetmenleri Nick Herman ve Dennis Lenart, yazarı Pierre Shorette ve bestecisi Jared Emerson-Johnson The Wolf Among Us 2 için eski Telltale Games çalışanlarının kurduğu AdHoc Studio çatısı altında çalışmaya başlamışlar. Bununla birlikte Adam Harrington tekrardan Bigby Wolf ve Erin Yvette de Snow White rollerini tekrardan icra edecekler. Telltale Games stüdyosunun eski Mühendislik Başkan Yardımcısı Zac Litton de yeni ekibe Şef Teknoloji Görevlisi olarak katılmış.

İkinci sezon için şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor ama Telltale Games ve AdHoc Studio, yeni oyunda konu olarak Bigby ve Snow ikilisine odaklanılacağını söylüyorlar. Konsollar ve PC için geliştirilmekte olan oyun, PC platformunda Epic Games Store üzerinden yayınlanacak.

"Fırsat ortaya çıktığında, bizim için kolay bir karar oldu." yorumunda bulundu The Wolf Among Us AdHoc Studio'dan Pierre Shorette ve devam etti. "The Wolf Among Us, benim Telltale'daki ilk projem, Nick ve Dennis ile yaratıcı bir ortaklığın başlangıcıydı. Bu yüzden Fables evrenini daha fazla keşfe çıkmaktan dolayı heyecanlı olduğumuza şüphe yok."

Bill Willingham'ın DC evreninde geçen Fables çizgi-roman serisine dayanan The Wolf Among Us, 2013 yılında satışa sunulmuştu ve Fables çizgi-roman serisindeki olayların yirmi yıl öncesini anlatıyordu.

Son olarak, The Wolf Among Us 2 duyurusu ile The Wolf Among Us oyununun Epic Games Store üzerinde ücretsiz olduğunu söyleyelim. 19 Aralık 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek olan bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.