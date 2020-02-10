The Wonderful 101: Remastered Kampanya Hedefleri Genişliyor

PlatinumGames tarafından üzerinde çalışılan The Wonderful 101: Remastered, dünya genelindeki birçok oyuncu tarafından deliler gibi bekleniyormuş olacak ki Kicstarter kampanyasına olan ilgi ve destek çığ gibi büyüyor. Mutluluktan ağızları kulaklarını geçen geliştirici ekip, kampanyaya yeni hedefleri eklediler.

The Wonderful 101: Remastered, geçtiğimiz hafta Kickstarter kampanyası ile duyurulmuştu. Dört saatten kısa bir süre içerisinde toplanan $500.000 ile oyunun PC, PlayStation 4 ve Switch için çıkacak oluşu garantilenmişti.

Ben bu haberi yazarken Kickstater kampanyasında toplanan bağış miktarı $1,541,411 olarak görünüyor. Bu, daha önceden koyulan $1.000.000 ve $1.500.000 hedeflerinin de geçildiği ve Time Attack modunun ve Luka's First Mission macerasının oyunda bulunacağı anlamına geliyor.

Peki sırada ne var? Kampanya 6 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Yani önümüzde üç haftadan fazla bir zaman var ve hem kullanıcıların yarın yokmuş gibi bağış yapmaları hem de geliştirici stüdyonun yeni hedefler koyması, belirtilen tarihe kadar oyunun içeriğinin epey zenginleşeceğinin habercisi. Kampanya sayfasına zaten $1.750.000 ve $2.000.000 olmak üzere iki yeni hedef daha eklenmiş. Bu hedeflerden ilki Remix Soundtrack, ikincisi ise bizlere Luka's Second Mission macerasını getirecek.

Hideki Kamiya tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Luka ile çıkacağımız maceranın daha başka bölümleri de olacak. Çünkü ana oyundan tamamıyla farklı bir tarzda yan senaryolu oyun olduğunu ve hoşumuza gideceğini umut ettiklerini söylüyor.

The Wonderful 101: Remastered, Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak.