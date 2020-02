The Wonderful 101: Remastered, PC, PlayStation 4 ve Switch'e Geliyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde çıkan söylentilerin ardından PlatinumGames, The Wonderful 101: Remastered için Kickstarter kampanyasını başlattı. Bu kampanya sayesinde, 2013 yılında Wii U için çıkmış olan orijinal oyun, geliştirilmiş olarak PC (Steam), PlayStation 4 ve Switch platformlarına uyarlanacak.

Kickstarter sayfasında belirtilene göre, üç kademeli fonlama hedefi belirlenmişti. Bu hedeflerden ilkine göre $50.000 toparlanması sonucunda oyunun Switch versiyonu, $250,000 toplanması durumunda PC (Steam) versiyonu ve $500,000 toplanması durumunda ise PlayStation 4 versiyonunun garantilenmiş olacağı söylenmişti. Bununla birlikte, dün itibarıyla başlatılmış olan Kickstarter kampanyasının 6 Mart 2020 Cuma TSİ 23:00 sıralarında sona ereceği ve başarıyla sonuçlanması durumunda, The Wonderful 101: Remastered'ın önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulacağı müjdelenmişti.

Oyuncular muhtemelen çıkan söylentiler sonrasında pusuya yattılar. Çünkü Kickstarter kampanyası başlar başlamaz bağışlar da yarınlar yokmuş gibi yağdırıldı. Birkaç saat içerisinde $500,000 barajının aşılması ile The Wonderful 101: Remastered versiyonunun her üç platform için uyarlanması garantilenmiş oldu. Ne var ki sayfada iki yeni fonlama hedefi daha belirdi. Buna göre, bağışların $1.000.000 olması durumunda Time Attack modu ve $1.500.000 olması durumunda da 2B kayan ekranda oynanan Luka's First Mission macerası oyuna eklenecek. Biz bu haberi yazdığımız sırada miktar $652.837 idi.

Yayınlanan basın bildirisinde PlatinumGames, orijinal The Wonderful 101 Nintendo tarafından yayınlanmış olsa da Remastered versiyonunu hem dijital hem de kutulu olarak kendilerinin yayınlayacağını söylüyor. Burada bir parantez açmak gerekirse, oyun PC (Steam) ve PlayStation 4 platformlarına Japon konsol üreticisinin nezaketi sonucunda getirilecek.

Hatırlayacağınız üzere Japonya menşeli stüdyo, geçtiğimiz ay kendi oyunlarını yayınlayabilmek için ortaklık anlaşması imzalamıştı. Eğer kampanyaya olan ilgi bu şekilde devam ederse, The Wonderful 101: Remastered ile hem bu anlaşmanın ilk meyvesi verilmiş hem de geliştirici stüdyonun hayali gerçekleşmiş olacak.

Son olarak, bağışta bulunanlar için Special Backer Edition hazırlanacak. Bu sürüm özel bir kapak tasarımıyla gelecek olmasının yanı sıra ücretsiz indirilebilir içerik de barındıracak. Öte yandan, anahtarlık, çıkartma paketi, kolye, tişört, hem dijital hem de basılı çizgi-roman, akrilik tablo, sanat kitabı ve müzik albümleri gibi daha başka hediyeler de sunulacak.

The Wonderful 101: Remastered için yayınlanan ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.