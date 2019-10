Thief of Thieves: Season One, Önümüzdeki Ay Switch için de Yayınlanacak

Thief of Thieves: Season One, PC (Steam) ve Xbox One sonrasında Switch için de satışa sunulacak. Rival Games ve Skybound Games, oyunun 21 Kasım 2019 tarihinde Nintendo konsolu için satışa sunulacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan Thief of Thieves: Season One, Skybound Entertainment ortaklığında Rival Games tarafından geliştirilmişti. Yaratıcısının Robert Kirkman olduğu aynı isimli çizgi-roman serisinden esinlenilen oyunun konusu, soygunlar ve arkalarındaki insanların etrafında dönüyor.

Hikaye boyunca Celia adında, dünya genelinde büyük soygunlar yapmak için gizlilik ve ekibinin yardımını kullanan bir kaçakçının rolünde olacaksınız. Her bir soygun sırasında ekibinizle plan yapmanız ve planınız doğrultusunda da herhangi bir falso vermeden işinizi bitirmeniz gerekecek. Vereceğiniz kararlar hikaye akışını şekillendirip etkili sonuçlar doğurabilecek. Ayrıca yaptığınız soygunlar boyunca da çıraklıktan ustalık seviyesine kadar kademe kademe yükseleceksiniz.

Daha önceden PC (Steam) ve Xbox One için dört parça halinde satışa sunulmuş olan Thief of Thieves: Season One, bir bütün olarak Switch kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Oyunun Switch duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.