This War of Mine Geliştiricisinden Ukrayna'ya Destek Kampanyası!

Polonyalı geliştirici 11 Bit Studios, This War of Mine için yedi günlük satış kârını Ukrayna Kızıl Haçı'na bağışlayacağını duyurdu. Rus kuvvetleri dün 24 Şubat'ta Ukrayna'ya doğru ilerlerken, geliştirici işgali kınayan ateşli bir açıklama yaptı. 11 Bit, Twitter'da "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşıyız ancak anlamlı bir eylem olmadan kelimelerimiz boş ve zamanlama çok önemli. Hep beraber komşumuz Ukrayna'ya destek olalım!" sözleriyle oyuncuları desteğe çağırdı. İşte detaylar!

This War of Mine ile Ukrayna Halkına Destek Verin

Önümüzdeki yedi gün boyunca This War of Mine ve DLC paketlerinin satışından elde edilen tüm kazançlar özel bir fona yatırılacak. Ardından, bir hafta içinde para Ukrayna Kızıl Haçı'na bağışlanacak. Hayır kurumu şu anda yerel sivillere yardım etmek için bağış kabul ediyor. This War of Mine'ı zaten oynadıysanız, modern bir şehrin genişletilmiş askeri kuşatması sırasında tamamen sivil hayata odaklandığını biliyorsunuzdur.

Oyun, 90'larda Bosna Savaşı ve Saraybosna kuşatmasından ve aynı zamanda 2014'te patlak veren Rus-Ukrayna Savaşı'ndan ilham alınarak tasarlanmıştı. 11 Bit'in açıklaması başkalarına da ilham verdi. Polonyalı stüdyo CD Projekt'in sahibi olduğu distribütör GOG.com da bu hafta This War of Mine satışlarından elde ettiği payını bağışlayacak. Ve yayıncı Raw Fury, Ukrayna Kızıl Haçı'na da bağışta bulunma sözü verdi. 11 Bit Studios'un konu hakkındaki tam açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

''Rus askeri güçleri, komşumuz olan özgür Ukrayna ülkesine saldırdı. Polonyalı bir oyun stüdyosu ve dünya çapında tanınan savaş karşıtı oyun This War of Mine'ın yaratıcıları olarak - doğrudan savaştan etkilenen sivillerin acı ve sefaletinden bahseden - şirket açıklamamızı buradan duyurmak istiyoruz: Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı durun! Yine de anlamlı bir eylem olmadan kelimelerimiz boş olurdu ve zamanlama çok önemli, bu nedenle eylem şu şekilde: Önümüzdeki yedi gün boyunca, This War of Mine'dan, tüm DLC'lerinden, tüm mağazalarda ve tüm platformlarda elde edilecek tüm karlar Ukrayna halkına gidecek. Bu para Ukrayna'daki savaş mağdurlarını doğrudan desteklemek için Ukrayna Kızıl Haçı'na bağışlanacak. Bu mesajın, bu savaş ve savaşın insanları nasıl öldürdüğü, hayatlarını ve evlerini nasıl mahvettiği hakkında bildiğiniz her şeyle yankılanmasına izin verin. Oyuncular ve geliştiriciler birlikte Ukrayna'daki savaş mağdurlarını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Medeni dünyanın asla çökmeyeceğini düşünüyorsanız, o zaman, komşu ülkemiz, yaşadığım yerden birkaç yüz kilometre uzakta olan Ukrayna'ya dönüp bir bakın.''

This War of Mine PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android ve iOS'ta mevcut. Destek olmak adına bu platformlardan herhangi birinden oyunu satın alabilir ve Ukrayna halkına bir oyuncu olarak destek verebilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.