Thodex'teki 30 Milyon Lira Binance'e Aktarılmış

Thodex'teki 30 milyon liranın Binance'e transfer edildiği ortaya çıktı. 108 milyon dolarlık vurgun sonrasında hala bulunamayan Faruk Fatih Özer ve ekibinin Arnavutluk'ta görüldüğü ifade edildi. Özer'in ayrıca 30 milyon lirayı Binance hesabına aktardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz dönenmde 400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Thodex soruşturmasını yürütüen Başsavcılık, 108 milyon dolarlık vurgun sonrasında kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in hala Arnavutluk'ta yaşadığını tespit etti.

Sabah gazetesinin ortaya koyduğu raporda, Arnavutluk yönetimiyle iletişime geçilerek Özer'in iadesi istendi.

Thodex 30 milyon lirasını Binance'e transfer etti

Bu iddia haricinde Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerini farklı platformlara aktardığını tespit etti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance de para aktarılan marketlerden bir tanesi.

Savcılık bu tespit sonrasında şüphelilerin Binance'teki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Borsa ile iletişime geçen ilgili makam; Faruk Fatih Özer'in ve firari ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin parasına el koydu. Thodex şirketinin ve diğer tüm şüphelilerin Binance'teki parasının ise 30 milyon 100 bin 78 lira olduğu aktarıldı.

Savcılık tarafından yürütülen operasyona Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı destek verdi. Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını isterken, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesini de talep etti.

THODEX'in kurucusunu yakalamak için Balkanlara özel ekip yollanmıştı. Arnavutluk ve Kosova'da arama faaliyetlerini sürdürmesi için hazırlanan özel ekip, geçtiğimiz günlerde başsavcılık emri ile ülkeden hareket etti. Faruk Fatih Özer'in yakın zaman sonra yakalanacağı söyleniyordu.

5 kişilik ekibin Arnavutluk ve Kosova bölgesinde daha derin aramalar yapacakları bilgisi paylaşıldı. 150 milyon dolar ila 2 milyar dolar arasında bir paraya el koyduğu düşünülen Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de kalan 31 milyon lirasına da el konulmuştu.