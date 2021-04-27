THODEX'in Kurucusunu Bulmak İçin Balkanlara Özel Ekip Gönderildi

THODEX'in kurucusunu yakalamak için Balkanlara özel ekip yollandı. Arnavutluk ve Kosova'da arama faaliyetlerini sürdürmesi için hazırlanan özel ekip, geçtiğimiz günlerde başsavcılık emri ile ülkeden hareket etti. Faruk Fatih Özer'in yakın zaman sonra yakalanacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası THODEX, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük vurgunlardan biriyle gündeme gelmişti. 300 binden fazla kişinin yatırımının bulunduğu borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer, borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışmıştı.

Madurların açtığı davaların ardından borsanının kurucusunun Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti. Fakat sonrasında çıkan bilgiler ışığında Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Hatta Arnavutluk polisi iddialarda yer alan otellerden birine baskın dahi düzenlemişti.

Arnavutluk polisinin baskının ardından Türkiye harekete geçti. Kurulan özel bir ekibin, kaçak konumdaki kurucuyu bulmak için Balkan ülkelerine gönderildiği duyuruldu.

THODEX'in Kurucusu Özel Ekip ile Aranıyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

5 kişilik ekibin Arnavutluk ve Kosova bölgesinde daha derin aramalar yapacakları bilgisi paylaşıldı. 150 milyon dolar ila 2 milyar dolar arasında bir paraya el koyduğu düşünülen Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de kalan 31 milyon lirasına ise el konulmuştu.