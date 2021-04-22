THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer Açıklama Yaptı!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına ilişkin iddialara yapmış olduğu yazılı açıklama ile yanıt verdi. Özer, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yapacağını, adli makamlarla iş birliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağını ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

THODEX Kurucusu Özer'den Vurgun İddialarına Açıklama Geldi

Türkiye merkezli kripto para borsası, birkaç saattir bakım çalışmasını gerekçe göstererek web sitesini kapalı tutuyordu. Bakım çalışmasına ilişkin açıklamasında ise "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Sayıları yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlardan Oğuz Evren Kılıç da Özer'in dün akşam 18'de yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı. Özer'in yurt dışına çıkması ise akıllara Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın insanları nasıl dolandırdığını getirmişti. Özer, dünden beri sosyal medyada konuşulan 2 milyar dolarlık vurgun iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" sözlerini kullandı.

Özer, "Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

"İlk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur" ifadelerini kullanan Özer, kullanıcılardan hiçbirinin mağdur olmayacağını söyledi.

2 milyar dolar iddiasına yanıt veren THODEX Kurucusu Özer, yazılı açıklamada, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" sözlerine yer verdi. Özer ayrıca birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yapacağını ve gerçeklerin ortaya çıkması için adli makamlarla iş birliği yapacağını belirtti.