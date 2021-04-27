THODEX Kurucusunun Saklandığı Eve Baskın: Gözaltılar Var!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltıların olduğu aktarıldı. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Operasyona ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer Yakalandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti fakat gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Arnavutluk polisi, Özer'in kaldığı otele baskın düzenlemişti fakat şüpheli kaçmayı başarmıştı. Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen baskının hemen ardından Türkiye harekete geçmişti. Kurulan özel bir ekip, kurucuyu ele geçirmek için Balkan ülkelerine gönderilmişti. Aktarılan bilgilere göre 5 kişilik ekip, Arnavutluk ve Kosova bölgesinde daha derin aramalar yapıyor.

Kaçak konumundaki kurucu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. DHA'daki habere göre yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolar ile kaçtığı iddia edilen Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan teknik ekip ile Arnavutluk polisi iş birliğinde yapılan incelemelerde, Özer'i Arnavutluk havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından kimlileri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce kişiyi mağdur edip yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, kişinin yakalanması için çemberin daraldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Faruk Fatih Özer'in ailesi, gerçekleştirilen operasyon sunucunda gözaltına alınmıştı. Özer'in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'teki evine baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde birçok şirket dokümanlarının ve dijital belgeleri ele geçirmişti. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise Kocaeli'ndeki saklandığı evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibarıyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer vermişti.