İçişleri Bakanı Soylu'dan THODEX Kurucusu Açıklaması: Tanımıyorum

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Soylu, söz konusu fotoğraf hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanı THODEX Kurucusu Hakkında Ne Dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Faruk Fatih Özer'in yer aldığı fotoğraf sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Soylu, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, Özer'i tanımadığını söyledi. Bakan Soylu, Özer'in yalnızca fotoğraf çekimi esnasında odaya alındığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır."

İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.



Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 22, 2021

Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğraf da gündem olmuştu. Bakan Çavuşoğlu da Özer'i tanımadığını söylemişti. Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir."

#Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2021

Özer, dün 2 milyar dolarlık vurgun iddialarına yönelik bir açıklama yapmıştı. Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" sözlerini kullanmıştı.

Faruk Fatih Özer, "Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" ifadelerine yer vermişti.

"İlk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur" ifadelerini kullanan Özer, kullanıcılardan hiçbirinin mağdur olmayacağını söylemişti.