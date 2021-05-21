THODEX Kurucusunun Yurt Dışına Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı (Video)

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Kırmızı bültenle aranan Özer'in görüntülerine ilişkin detaylar haberimizde.

THODEX Kurucusu Özer'in Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX'deki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı. DHA'daki habere göre Özer, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Özer, aracını 3 numaralı kapının hemen önünde yer alan otopark girişinde valeye teslim etti. Aracın arka koltuğunda yer alan sırt çantasını alan Özer, saat 17.21'de 3 numaralı kapıdan giriş yaptı.

Saat 17.46'da M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini gerçekleştiren Özer'in saat 17.57'de dış hatlar gidiş terminalinde 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırdığı ortaya çıktı.

Arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yapan Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seyahat edecek olan uçağa bindi. CNN Türk tarafından paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

THODEX Kurucusu Özer'i İhbar Edene Para Ödülü Verilecek

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan incelemelerin ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre Arnavutluk emniyeti, Faruk Fatih Özer'in yakalanmasını sağlayacak bir bilgi paylaşan kişiye 50 bin euro para ödülü verecek. Tiran merkezli yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, Özer ile Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu kişiyi yakalamıştı. Arnavutluk vatandaşı olan Altjan Canaj, Özer'i havalimanında karşıladktan sonra otele yerleştirdiğini itiraf etmişti. Altjan Canaj, ifadesinde Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü, bu bilgiyi edindikten sonra ise korkup saklandığını söylemişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan finans uzmanı Rana Azap dün düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı. Azap, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.