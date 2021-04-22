THODEX Kurucusu Yurt Dışına mı Kaçtı? Büyük Vurgun İddiası!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Peki, web sitesi birkaç günden beri bakım gerekçesi ile kapalı tutulan THODEX ile büyük vurgun mu yapıldı? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

THODEX Kurucusu 2 Milyar Dolarla Kaçtı mı?

Habertürk'teki habere göre sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını tespit ettiğini belirtti ve konu ile ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar."

THODEX'e Ne Olmuştu?

Türkiye merkezli kripto para borsası, dün akşam bakım çalışması nedeni ile internet sitesini kapatmıştı. Bakım çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" sözleri kullanılmıştı.

Bakım çalışması sona erdikten hemen sonra tüm sorunlar düzeltilmiş bir şekilde yeniden hizmet vermeye devam edeceklerini belirten şirket, ilk açıklamanın üzerinden 6 saat geçmesine rağmen web sitesine giriş yapılamamıştı. Siteye belirtilen sürenin sonunda giriş yapamayan kullanıcılar ise tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Bazı kullanıcılar da şirketin battığını düşünmeye başlamıştı.

Kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline gelen firma konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Konu hakkında yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: