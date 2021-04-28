THODEX Kurucusu Yakalandı İddiası: İşte Detaylar!

THODEX Kururucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Yurt dışında kaçan Özer hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Kurucusu Yakalandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan incelemelerin ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Arnavutluk polisi, Faruk Fatih Özer'in kaldığı otele baskın düzenlemişti ancak Özer kaçmayı başarmıştı. Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen baskının ardından Türkiye harekete geçmişti ve özel bir ekip kurmuştu. Kurulan özel bir ekip, şüpheliyi yakalamak için Balkan ülkelerine gönderilmişti.

Kaçak konumundaki kurucu ile ilgili dün oldukça önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolar ile kaçtığı iddia edilen Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan teknik ekip ile Arnavutluk polisi iş birliğinde yapılan incelemelerde, Özer'i Arnavutluk havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edilmişti.

Güvenlik güçleri tarafından kimlileri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik güçleri, kişinin yakalanması için çemberin daraldığını açıklamıştı.

ABC Gazetesi'nin Kosova'daki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Özer, Kosova'nın başkenti Priştine'de saklanıyordu. Aktarılan bilgilere göre kırmızı bültenle aranan şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı. ABC Gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibarıyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Özer'in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'teki evine baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde birçok şirket dokümanlarının ve dijital belgeleri ele geçirmişti. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise Kocaeli'ndeki saklandığı evinde gözaltına alınmıştı.