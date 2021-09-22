Thodex Kurucusuna En Yakın İsim Arnavutluk'ta Yakalandı

Thodex kurucusuna yakın isim yakalandı. Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma özellikle Balkanlar'da büyük ses getirmiş durumda. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği belirlenen bir kişi cezavine gönderildi.

Geçtiğimiz dönenmde 400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Thodex kurucusuna yakın isim yakalandı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Arnavutluk polisi kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in yakın arkadaşını yakaladı. Özer'in Arnavutluk sınırlarında gizlenmesi için yardım ve yataklık ettiği belirlenen Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldüğü ifade edildi.

E.H.'nin ifade vermesi için polis soruşturmasına alındığı, ancak Thodex'in kurucusuna ilişkin konuşmadığı dile getirildi. Ayrıca yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Arnavutluk vatandaşı E.H, Fatih Özer'i tanımadığını söyleyerek firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların yanlış olduğunu iddia etti.

Tirana polisi ise Arnavutluk vatandaşı olan E.H.'yi, Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi olarak tanımladı. Polisin elinde bu konuya ilişkin belge ve ses kayıtları olduğu öğrenildi. Adı açıklanmayan Arnavutluk vatandaşının cezaevine götürüldüğünü hatırlatalım.

Thodex firarisi Balkanlar'da aranıyor

Daha önce bildiğiniz üzere THODEX'in kurucusunu yakalamak için Balkanlara özel ekip yollanmıştı. Arnavutluk ve Kosova'da arama faaliyetlerini sürdürmesi için hazırlanan özel ekip, geçtiğimiz günlerde başsavcılık emri ile ülkeden hareket etti. Faruk Fatih Özer'in yakın zaman sonra yakalanacağı söyleniyordu.

5 kişilik ekibin Arnavutluk ve Kosova bölgesinde daha derin aramalar yapacakları bilgisi paylaşıldı. 150 milyon dolar ila 2 milyar dolar arasında bir paraya el koyduğu düşünülen Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de kalan 31 milyon lirasına da el konulmuştu.

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.