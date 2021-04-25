THODEX Kurucusunun Ailesine Gece Operasyonu: Gözaltına Alındılar

THODEX kurucusunun ailesi operasyon dahilinde yakalandı. İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından yürütülen ortak operasyonla THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi ve ağabeyi gözaltına alındı. Soruşturma hala devam ediyor, işte detaylar.

Geçtiğimiz hafta içerisinde başlatılan THODEX soruşturmasında olası suçlular aranmaya devam ediyor. İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyon kapsamında THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi ve kız kardeşi gözaltına alındı.

THODEX kurucusunun ailesi operasyonla yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen THODEX vurgunu dahilinde 78 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli isim yakalandı. Bu isimlerin arasında Özer'in ağabeyi ve kız kardeşi de bulunuyor.

Geçtiğimiz gece Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'teki evine baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde çok çeşitli şirket dokümanlarının ve dijital belgelerin ele geçirdiğini doğruladı.

Bu sabah ise Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer için arama kararı çıkarılmıştı. İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yürüttüğü başarılı operasyon sonrasında şüpheli kız kardeş de Kocaeli'nde gizlendiği adreste yakalandı.

Faruk Fatih Özer de dahil olmak üzere firari 11 zanlının ise yakalama kararı devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili ilk açıklamayı yapmıştı.

Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli F.F.Ö'nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir" denildi ve şöyle devam etti.