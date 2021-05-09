Thodex Mağdurunun Alacak Davası İlk Defa Kabul Edildi

Thodex mağduru alacak davasında haklı bulundu. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülen son Thodex davası, ilk defa bir mağdurun zararının karşılanabileceğini gösteriyor.

NTV'nin haberine göre kripto para borsası Thodex üzerinden alım satım yapan bir mağdurun ilk defa alacak davası onaylandı. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava, Thodex zararının ilk kez giderileceği anlamına geliyor.

Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin tarafından sunulan mahkeme dilekçesinde, "Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de davalı şirket, işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup müvekkilin işlem yapmasını engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Thodex mağduru alacak davasında haklı bulundu

Thodex isimli borsadan 15,364 Ethereum değerinde bir işlem yapan ve ödemeyi davalı şirketin hesabına gönderen mağdur yatırımcı, Thodex firması tarafından aldatıldığını ve maddi zarara uğradığını dile getirdi.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ise mağdurun bu şikayetini göz önünde bulundururak bir tensip tutanağı hazırladı. Akbank A.Ş. ile Halk Bankası A.Ş'ye müzekkere yazan mahkeme, Thodex'in tüm hesaplarına ait mevduat bilgilerini (hisse senedi ve kasa dahil) istedi.

Davacı İ.Ö'nün dilekçesini değerlendiren mahkeme, davalı şirketin taşınır, taşınmaz malları, alacak hakları, banka hesaplarını sunmak üzere 2 haftalık bir zaman tanıdı. Avukatın sunacağı belgelerin gözden geçirilmesi sonrasında ön inceleme tahkikat oturumu düzenleyeceğini duyuran mahkeme, bu oturum için 9 Kasım'ı işaret etti.

Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin'i haklı bulan Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin alış-satış konusunda ne karar vereceği ise henüz belirsiz. Thodex vurgunuyla ilgili daha fazla bilgi için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.

Thodex kurucusu yakalandı mı?

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var. İnşallah yakalanacaktır, iade de almış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, THODEX'in 2 milyar dolar dolandırdığı iddiası ile ilgili de açıklama yaptı. Bu konuda bilirkişilerin de çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, şu ana kadar 2 milyar dolara ilişkin elde edilen bir bulgu olmadığını ifade etti.