THODEX Soruşturmasında Kritik İsim Yakalandı!

THODEX soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında şirketin finans uzmanı gözaltına alındı. Devam eden soruşturmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Soruşturması Kapsamında Firari İsim Gözaltına Alındı

AA'daki habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan finans uzmanı R.A. yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan R.A., soruşturma kapsamında aranan firari dört şüpheliden bir tanesiydi.

Şirketin finans uzmanı olan R.A., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal'da yer alan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aktarılan bilgilere göre şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağı iddia edilmişti. İddiaya göre yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran ve 108 milyon dolar ile yurt dışına kaçan Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon, Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor. Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisleri geçtiğimiz günlerde geri dönmüştü.

Özer, yakalandığı takdirde ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak fakat Arnavutluk sınırları içerisinde herhangi bir suç işlemediğinden ötürü o ülkede yargılanmayacak. Özer'e yardım eden kişiler ise Arnavutluk mahkemelerinde yargılanacak.

Özer'in pasaportu tahditli olduğundan dolayı yeni pasaport çıkartılacak. Yerli kripto para borsası kurucusu, yeni pasaport işleminin hemen ardından İnterpol'e teslim edilecek. Özer, İnterpol'e teslim edildikten sonra 48 saat içerisinde Türkiye'ye iade edilecek.

THODEX Kurucusu Özer'i İhbar Edene Para Ödülü Verilecek

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan incelemelerin ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre Arnavutluk emniyeti, Faruk Fatih Özer'in yakalanmasını sağlayacak bir bilgi paylaşan kişiye 50 bin euro para ödülü verecek. Tiran merkezli yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, Özer ile Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu kişiyi yakalamıştı. Arnavutluk vatandaşı olan Altjan Canaj, Özer'i havalimanında karşıladktan sonra otele yerleştirdiğini itiraf etmişti. Altjan Canaj, ifadesinde Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü, bu bilgiyi edindikten sonra ise korkup saklandığını söylemişti.