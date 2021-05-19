THODEX Soruşturmasında Yeni Gelişme: Rana Azap'ın İfadesi Ortaya Çıktı!

THODEX soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yerli kripto para borsası THODEX'in finans sorumlusu olan Rana Azap'ın ifadesine ulaşıldı. Azap, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini söyledi.

THODEX Soruşturmasının Kritik İsmi Konuştu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan finans uzmanı Rana Azap dün düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı. DHA'daki habere göre adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Azap'ın ifadesi ortaya çıktı.

2016 yılında Faruk Fatih Özer'in yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını belirten Azap, Özer'in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını söyledi. Ulaşım sıkıntısı yaşadığı için işten ayrıldığını ifade eden Azap, 2017 – 2018 yılları arasında Serap Özer aracılığı ile Koineks (TODEX) firmasında işe başladığını açıkladı.

Serap Özer ile birlikte çalıştığını söyleyen Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışlarını düzeltme, personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir senedir kurumlar ile yapılan yazışmaları kendisinin yaptığını ifade etti.

Kripto paraya ilişkin teknik bilgiye sahip olmadığını belirten Azap, Dogecoin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, bu duruma kendisinin herhangi bir müadele etme imkanının olmadığını söyledi.

Müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini ifade eden Rana Azap, nişanlısının "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" ifadesini kullandığını söyledi. Düğün için biriktirdikleri 50 bin TL'yi yatırdıklarını anlatan Azap, böyle bir şeyin olabileceğini hiç hissetmediğini belirtti.

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçacağını bilmediğini söyleyen Azap, kendisinin de mağdur olduğunu ve zimmetine para geçirmediğini söyledi. Herhangi bir menfaat sağlamadığını anlatan Azap, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisinin olmadığının altını çizdi.

Şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumunun kötü olduğunu anlatan Azap, Özer kardeşlerin müşteri çekmek için ünlülerle reklam yaptığını söyledi. Güven Özer, Serap Özer ve Faruk Fatih Özer'in sık sık özel toplantı yaptığını ifade eden Azap, kendisi ile ilgili suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularka adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.