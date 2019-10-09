Thomas Cook'un Kapanan Şubelerini Rakip Şirket Satın Alıyor

Geçtiğimiz aylarda iflas eden 178 yıllık Thomas Cook isimli İngiliz havayolu şirketinin şubelerini satın alacak olan şirket belli oldu. Thoms Cook'un yerini dolduracak olan şirketin Hays Travel olduğu açıklandı.

Thoms Cook'un kapanan toplamda 555 şubesi bulunmakta. Bu şubelerin tamamı Hays Travel satın alacak. Hays Travel, Thoms Cook'un iflas etmesinin ardından işsiz kalan 421 çalışanı işe aldı. Hays Travel 555 şubeyi satın aldıktan sonra işsiz kalan 2.500 çalışanı da işe alacak.

Hays Travel'ın şu anda toplamda 190 şubesi bulunmakta. Satın alımın ardından şube sayısı 745'e çıkmış olacak. Thoms Cook'un iflas etmeden önce İngiliz hükümetinden toplam 250 milyon sterlin destek istediği ortaya çıktı. Hükümetin bu desteği reddettiği açıklandı.

Thomos Cook'un iflas etmesi ile beraber dünya genelinde 20.000 kişi işsiz kaldı. Thoms Cook'un otellere olan borcunun yaklaşık olarak 338 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. İngiliz hükümeti Thomos Cook'tan bilet alan yolcuları ülkeye geri getirmek için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı.