Thor 4 Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en önemli karakterlerinden biri olan Thor, dördüncü solo filmiyle macerasına kaldığı yerden devam edecek. The Hollywood Reporter’a (THR) göre Taika Waititi, Thor 4’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenecek.

2017 yılında izleyicilerle buluşan ve Thor üçlemesinin en iyi filmi olarak gösterilen Ragnarok’u yöneten Taika Waititi, seriye geri dönüyor. The Hollywood Reporter, Yeni Zelandalı sinemacının, Thor 4’ün hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstleneceğini yazdı.

Esasen 2011 ve 2013’te izleyicilerle buluşan ilk iki Thor filminden sonra, MCU evreninde yeni bir Thor spin-off’una ihtiyaç olup olmadığı tartışılan bir konuydu. Fakat dünya çapında 850 milyon dolardan fazla kazanan Ragnarok’un ardından bu tartışmalar bir nebze azalmıştı.

Avengers: Endgame'in sonucunu takiben, gök gürültüsü tanrısının MCU'nun önemli bir parçası olarak kalacağı muhtemel görünüyordu; ancak bunun olacağına dair bir garanti yoktu. Fakat şimdi, Thor’un MCU’nun dördüncü aşamasında yerini alacağını kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte bir sonraki Guardians of the Galaxy filminde rol alıp almayacağı, ya da rolün büyüklüğü gibi konular da şimiden gündemi meşgul etmeye başladı.

Thor’un dördüncü devam filminin ne zaman vizyona gireceği şu an için belli değil. Marvel Studios, Spider-Man: Far From Home’un ardından sırasıyla Black Widow, The Eternals ve Shang-Chi filmlerini izleyicilerle buluşturacak. Ardından Doctor Strange 2, Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy yapımları vizyona girecek.

Geçtiğimiz aylarda Marvel Studios, Avustralya Federal hükümetinden 24 milyon dolarlık bir fon almıştı. Adı henüz duyurulmamış yeni filmini Sidney kentinde çekmeye hazırlanan stüdyo, 2017 yılında vizyona giren Thor: Ragnarok’u da Avustralya’da çekmişti. Karaktere hayat veren Chris Hemsworth’un da Avustralyalı olduğunu hesaba katarsak, muhtelemen söz konusu proje Thor’un dördüncü devam filmi olacak.