Thor, Guardians of the Galaxy Ekibiyle Nasıl Tanışıyor?

Marvel Sinematik Evreni'nin en büyük yapımı olacak olan Avengers: Infinity War için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer yayınlanan videoda Thor'un Guardians of the Galaxy ekibiyle nasıl tanıştığına tanık oluyoruz.

Avengers: Infinity War, 27 Nisan'da beyaz perdede boy gösterecek. Çıkışına tam olarak 1 ay kaldı. Heyecanımız gün geçtikçe daha da artıyor. Marvel da heyecanımızı daha da doruk noktalara çıkarmak için Avengers: Infinity War ile ilgili sürekli yeni bilgiler, yeni görüntüler paylaşıyor.

Marvel'ın paylaştığı kısa videoda Thor, Guardians of the Galaxy ekibiyle tanışıyor. Fragmanlardan anladığım kadarıyla filmin başı Thor: Ragrarok filminin sonuyla başlıyor. Bildiğiniz üzere Thor ve Thanos'un gemisi karşı karşıya geliyordu. Thanos, Thor'un gemisini basıp ortalığı yakıp yıkıyor ve Thor'u gemiden dışarı fırlatıyor. Uzayda bir gezintiye çıkan Thor, Guardians of the Galaxy ekibinin uzay gemisine tosluyor. Rocket Raccoon'un komik tepkisiyle beraber ekip Thor'u gemiye alıyor ve hala nasıl hayatta olabildiği komik yorumlarla tartışılıyor. Durum tartışılırken Thor uyanıyor ve nerde olduğunu anlamaya çalışıyor.

Bu sahneden sonra Gamora'nın Thor'a Thanos'un kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlattığını düşünüyorum. Ardından da Avengers ekibi Thanos'a karşı önlem almaya başlıyor. Beklentilerimiz gittikçe artıyor ama buna rağmen filmin çok güzel olacağını ve beklentileri karşılayacağını düşünüyorum.