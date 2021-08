Thor: Love and Thunder'ın Kötü Adamı Ortaya Çıktı

Marvel'ın yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın kötü adamı belli oldu. Hayranlar arasında giderek yaygın hale gelen söylentiler, sızdırılan yeni set fotoğrafları ile doğrulanmış oldu. Yeni Thor filminde kötü karakteri canlandıracak oyuncunun daha önce bir DC karakterini canlandıran oyuncu olduğu öğrenildi.

MCU (Marvel Sinematik Evreni) geçenlerde Black Widow'u hayranları ile buluşturdu ve yıl sonuna kadar çoğu hayranın beklemekte olduğu bir dizi proje daha var. Bu projeler iki dizi, üç filmden oluşuyor.

Dizi ve filmlerden birkaç yeni süper kahraman tanıtıldı ve Marvel hayranlarını heyecanlandıran birkaç yeni anti kahraman ortaya çıktı. İlerleyen günlerde bunların çok daha ötesinde bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Projeler devam ettikçe sızıntıların da sayısı katlanarak artıyor. Bu sızıntılardan biri de tahmin edilebileceği üzere yeni Thor filminde kötü kahramanın kim tarafından canlandırılacağının cevabını verdi.

Yeni Thor filminde kötü karakteri oynayacak oyuncunun Christian Bale olduğu ortaya çıktı. Bu yıl içinde setten birçok sızıntı paylaşıldı. Bale'ın filmde yer alacağı düşünülse de oyuncu bu zamana kadar bir karakter olarak görülmemişti.

Şu zamana kadar oynadığı hemen hemen her filmde karakteri aşırı ölçüde benimsemesi ile bilinen Bale, yeni seçimi ile hayranlarını şaşırtmış olabilir. Bale, bu zamana kadar en sevilen Batman karakterlerinden birini canlandırdı. Bu nedenle Thor'da bir kötü adamı canlandırması çoğu hayran için kesinlikle beklenmedik bir karardı.

Hayranların çoğu, Bale'ın MCU'da bir süper kahraman olarak yer alacağını düşünüyordu fakat gelinen nokta birçok hayranı şaşırttı.

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!



Filming has resumed in Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ