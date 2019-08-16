THQ Nordic, GamesCom 2019 Canlı Yayın Akışı Programını Paylaştı

GamesCom 2019 için artık oldukça az bir zaman kaldı. Yayıncılar ve geliştiriciler büyük fuar için son hazırlıklarını yaparlarken, biz oyuncular ise heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Katılımda bulunacakların arasında yer alan THQ Nordic, geçtiğimiz günlerde fuar alanına gelecek ziyaretçilere sunacaklarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan yayıncı, GamesCom 2019 süresince yapacağı canlı yayın akışını da duyurdu.
Avusturya menşeli yayıncı canlı yayınlarını 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında her gün yapacak ve bu canlı yayınlar Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek. Hemen aşağıdan bakabileceğiniz listede on üç kadar oyuna ek olarak henüz duyurusu yapılmamış üç oyun yer alıyor. Bunların haricinde THQ Nordic GamesCom 2019 yayın akışı programında röportajlar, stand turu ve daha birçok şey de bulunacak.
20 Ağustos 2019
- 09:00 - THQ Nordic Morning Show - Konuklar: Jan Pytlik, JakeEyeEXE, Florian Emmerich
- 10:00 - Oynanış - Ziyaretçi: Cirouss
- 10:30 - Monkey King: Hero is Back - Pan Schroder ile (Kıdemli Üretici)
- 11:00 - Stand Turu - Etrafa bir bakış
- 11:30 - BFG Kilitsiz Özel - Adrian Goersch, Mischa Strecker ile
- 13:30 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - Özel konuklarla
- 14:00 - Destroy All Humans! Cosplay - Konuklar: Martin Kreuch, Stehpan Schmitz
- 16:00 - Piranha Becken Özel - Piranha Bites ile
- 17:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ile
21 Ağustos 2019
- 09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konuklar: KawaUTV, X3NO
- 10:00 - Geliştirici Oynuyor - BFG, Deck13 Interactive, King Art Games ve Keen ile
- 11:00 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuklar: Lennyficate ve Artcore Cosplay
- 11:30 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - THQ Nordic'in ilk büyük strateji oyunu
- 13:30 - Kuyruk Testi - Kazanan her şeyi alır
- 14:00 - Through the Darkest of Times - Konuklar: Writing Bull, Sebastian Schulz (Kurucu ve Sanatçı)
- 14:30 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuk: Sintica
- 15:30 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuklar: Martin Kreuch, Stephan Schmitz
- 16:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ve yayıncılar ile
22 Ağustos 2019
- 09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konu: Raul del Cid (Runtime.gg Üst Yöneticisi)
- 11:00 - Tek Elle Alkış - Geliştirici ile
- 13:00 - Darksiders Genesis - Konuk: Reinhard Pollice
- 14:00 - Monkey King: Hero is Back - Konuk: JohnnyCDerp
- 14:30 - Cosplay Özel - Lightning Cosplay ve Tingilya ile
- 16:00 - El Hijo - Konuk: Maria Grau-Stenzel (Yaratıcı Üretici)
- 16:30 - Desperados III - Konuklar: Dominik Abe, Dennis Huscak, Moritz Wagner
- 17:30 - Altın Arayan Meydan Okuması - Vahşi batıya hoş geldiniz
- 18:30 - Desperados III - Writing Bull ve özel konuk ile
23 Ağustos 2019
- 09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konuk: Jan Pytlik (HandyGames)
- 10:00 - Spitlings - Konuklar: Milan Pingel (Yaratıcı Yönetmen), Jan Pytlik
- 11:00 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - Özel konuklar ile
- 11:30 - Biomutant - Konuk: General Peach
- 14:30 - Sohbet ve Oynanış - Konuk: Dennsen86
- 16:00 - Sohbet ve Oynanış - Konuk: Zenix7410
- 17:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ve yayıncılar ile
24 Ağustos 2019
- 09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konuk: Florian Emmerich
- 10:30 - Wreckfest - Pietsmiet ile
- 13:30 - Talk and Gameplay - Konuk: Lost
- 15:30 - Darksiders Cosplay Özel - Germia, Ali Cosplay ile
- 16:30 - Meşhur Son Dünyalar - Elveda ve çekiliş