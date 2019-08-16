THQ Nordic, GamesCom 2019 Canlı Yayın Akışı Programını Paylaştı

GamesCom 2019 için artık oldukça az bir zaman kaldı. Yayıncılar ve geliştiriciler büyük fuar için son hazırlıklarını yaparlarken, biz oyuncular ise heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Katılımda bulunacakların arasında yer alan THQ Nordic, geçtiğimiz günlerde fuar alanına gelecek ziyaretçilere sunacaklarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan yayıncı, GamesCom 2019 süresince yapacağı canlı yayın akışını da duyurdu.

Avusturya menşeli yayıncı canlı yayınlarını 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında her gün yapacak ve bu canlı yayınlar Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek. Hemen aşağıdan bakabileceğiniz listede on üç kadar oyuna ek olarak henüz duyurusu yapılmamış üç oyun yer alıyor. Bunların haricinde THQ Nordic GamesCom 2019 yayın akışı programında röportajlar, stand turu ve daha birçok şey de bulunacak.

20 Ağustos 2019

09:00 - THQ Nordic Morning Show - Konuklar: Jan Pytlik, JakeEyeEXE, Florian Emmerich

10:00 - Oynanış - Ziyaretçi: Cirouss

10:30 - Monkey King: Hero is Back - Pan Schroder ile (Kıdemli Üretici)

11:00 - Stand Turu - Etrafa bir bakış

11:30 - BFG Kilitsiz Özel - Adrian Goersch, Mischa Strecker ile

13:30 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - Özel konuklarla

14:00 - Destroy All Humans! Cosplay - Konuklar: Martin Kreuch, Stehpan Schmitz

16:00 - Piranha Becken Özel - Piranha Bites ile

17:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ile

21 Ağustos 2019

09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konuklar: KawaUTV, X3NO

10:00 - Geliştirici Oynuyor - BFG, Deck13 Interactive, King Art Games ve Keen ile

11:00 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuklar: Lennyficate ve Artcore Cosplay

11:30 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - THQ Nordic'in ilk büyük strateji oyunu

13:30 - Kuyruk Testi - Kazanan her şeyi alır

14:00 - Through the Darkest of Times - Konuklar: Writing Bull, Sebastian Schulz (Kurucu ve Sanatçı)

14:30 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuk: Sintica

15:30 - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Konuklar: Martin Kreuch, Stephan Schmitz

16:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ve yayıncılar ile

22 Ağustos 2019

09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konu: Raul del Cid (Runtime.gg Üst Yöneticisi)

11:00 - Tek Elle Alkış - Geliştirici ile

13:00 - Darksiders Genesis - Konuk: Reinhard Pollice

14:00 - Monkey King: Hero is Back - Konuk: JohnnyCDerp

14:30 - Cosplay Özel - Lightning Cosplay ve Tingilya ile

16:00 - El Hijo - Konuk: Maria Grau-Stenzel (Yaratıcı Üretici)

16:30 - Desperados III - Konuklar: Dominik Abe, Dennis Huscak, Moritz Wagner

17:30 - Altın Arayan Meydan Okuması - Vahşi batıya hoş geldiniz

18:30 - Desperados III - Writing Bull ve özel konuk ile

23 Ağustos 2019

09:00 - THQ Nordic Sabah Şovu - Konuk: Jan Pytlik (HandyGames)

10:00 - Spitlings - Konuklar: Milan Pingel (Yaratıcı Yönetmen), Jan Pytlik

11:00 - Duyurusu Yapılmamış Oyun - Özel konuklar ile

11:30 - Biomutant - Konuk: General Peach

14:30 - Sohbet ve Oynanış - Konuk: Dennsen86

16:00 - Sohbet ve Oynanış - Konuk: Zenix7410

17:00 - Twitch Sings - Geliştiriciler ve yayıncılar ile

24 Ağustos 2019