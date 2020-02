THQ Nordic, Nine Rocks Games Stüdyosunu Kurdu

THQ Nordic yeni stüdyo faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Ancak sizinle bu defa paylaşacağım haber bir satın alım değil, bir kuruluş haberi olacak.

Avusturya menşeli yayıncı, Nine Rocks Games stüdyosunu kurduğunu duyurdu. Bahsi geçen stüdyo, Bratislava (Slovakya) şehrinde bulunuyor.

Esasen geçtiğimiz ay içerisinde kurulmuş olan Nine Rocks Games yönetim kadrosunda, endüstrinin deneyimli isimlerinden olan David Durcak Üst Yönetici pozisyonunda bulunacak. Geliştirici ekip ise DayZ, Soldier of Fortune: Payback, Chaser ve 2004 yılında çıkmış olan Conan oyunları üzerinde çalışmış olan geliştiricilerden oluşuyor.

Duyuruya ilişkin olarak Nine Rocks Games için sıcak bir karşılama yapan THQ Nordic Üst Yöneticisi Klemens Kreuzer, "Kişisel olarak her şey yerli yerine oturuyormuş gibi göründüğünde, bunun iş hayatında iyiye işaret olduğunu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru insanlar, doğru kafa yapısına sahipler ve anlamlı bir diyalog içerisindeler. Slovak ekibin aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz ve Nine Rocks Games ile ilk projemiz için de heyecanlıyız." yorumunda bulundu.

Geliştirici ekibin ilk projesi elbette henüz duyurulmuş değil ama hayatta kalma türünde bir aksiyon oyunu olacağı ve uygun zaman gelince duyurulacağı söyleniyor.