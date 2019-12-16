THQ Nordic Orijinal Gothic'i Yeniden Yapabilir

Klasik bir yapım daha yeniden yapılacakmış gibi görünüyor. THQ Nordic ve THQ Nordic Barcelona, 2001 yılında PC için çıkmış olan Gothic oyununu yeniden yapmayı planlıyorlar. Bu konuda biz oyuncuların da fikrini öğrenmek istiyorlar.

Eğer Piranha Bytes tarafından geliştirilmiş olan oyunlardan bir tanesini Steam üzerinden satın almışsanız ki bunlar orijinal Gothic ve Risen üçlemeleri ve ELEX oluyor, yeniden yapım Gothic oyununun demosu Gothic Playable Teaser ücretsiz olarak kütüphanenize ekleniyor.

Toplamda iki saat boyunca oynayabileceğiniz Gothic Playable Teaser, Khorinis maden işletmeciliği kolonisini dolaşmanıza olanak tanıyacak. Bu sayede oyunun yeniden yapım halinin nasıl olacağı hakkında tam bir fikir sahibi olabileceksiniz. Demoyu oynadıktan sonra da THQ Nordic tarafından hazırlanan ankette fikrinizi belirtmeniz gerekiyor. Yani duruma göre oynadığınız demonun tam sürüme dönüştürülmesini veya orijinal oyunun olduğu gibi kalmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

THQ Nordic tarafından yayınlanan demo fragmanını ve orijinal oyun ile karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gothic konusu

Piranha Bytes tarafından geliştirilmiş olan orijinal Gothic oyununun konusuna göre, Myrtana krallığı Orc sürüsünün istilası altındadır. Ordusunun da bu tehlikeye karşı hayatta kalabilmesini için daha kuvvetli silahlar üretmek isteyen Kral II. Rhobar, mevcut mahkumlar ile Khorinis madenlerini işletmektedir. Mahkumların kaçmasını engellemek isteyen kral, en iyi büyücülerinden büyülü bir kalkan yaratmalarını ister ama bir şeylerin ters gitmesi neticesinde büyü kontrolden çıkar ve mahkumları şiddet yanlısı mahkumlar haline getirir. Madendeki farklı toplulukların arasında tansiyon yükselirken bilinmeyen bir mahkumun krallığa gelişi ise her şeyin değişmesine neden oluyor.