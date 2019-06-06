THQ Nordic, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated'i Duyurdu

THQ Nordic, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında bahsini ettiği üç oyundan ilkini duyurdu. Avusturya menşeli yayıncının ilk duyurduğu oyun, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.

Heavy Iron Studios, AWE Games ve Vicarious Visions stüdyoları tarafından geliştirilmiş olan Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom, 2003 yılında PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance ve PC için THQ tarafından satışa sunulmuştu. Heavy Iron Studios PlayStation 2, Xbox ve GameCube versiyonlarının, AWE Games PC ve Vicarious Visions da Game Boy Advance versiyonunun üzerinde çalışmıştı.

Plankton tarafından üretilen robotlardan oluşan ordunun istilasına karşı Bikini Bottom şehrini savunmak durumunda olduğumuz oyunun oynanış sistemi Golden Spatulas, Shiny Objects ve Lost Socks gibi çeşitli eşyaları toplayarak robotları bertaraf etmeye dayanıyor. Ancak bunu yaparken dikkatli olmak gerek; çünkü yolumuz tuzaklarla dolu olacak. Ayrıca oyundaki her bir karakterin de kendisine özgü becerisi var ve gidişata göre bu karakterler arası geçiş yapmamız gerekiyor. Ne var ki bu geçişler sadece Bus Stop adı verilen noktalardan gerçekleştirilebiliyor.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için 2020 yılında çıkacağı söylenen Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Purple Lamp Studios tarafından geliştiriliyor ve orijinal oyunun yeniden yapımı olacak. THQ Nordic tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, görselliğin geliştirilecek olmasının yanı sıra orijinal oyunda olmayan çoklu-oyuncu modu da bulunacak.

Yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.