THQ Nordic, Üç Yeni Oyun Duyurusu Yapacak

Hatırlayacağınız üzere THQ Nordic, yayınladığı son mali raporunda seksen oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ve bunlardan kırk sekizinin henüz duyurulmadığını belirtmişti. E3 2019 fuarında ise bunlardan iki tanesinin duyurulacağını öğrenmiştik.

Yakın bir zaman önce ise THQ Nordic Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Avusturya menşeli yayıncı, bugün de dahil olmak üzere üç günde üç oyunun duyurusunun yapılacağını belirtti. Paylaşımı "Üç gün, üç oyun. Çünkü en iyi şeyler üçlü olarak gelir. Beklemede kalın." yorumuyla yapan Avusturya menşeli yayıncı, ilk oyunu bugün TSİ 17:00 sıralarında duyuracak. İkinci oyun 6 Haziran 2019 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında ve son oyun ise 7 Haziran 2019 Cuma günü TSİ 21:00 sıralarında duyurulacak.

Three games, three days. Because the best things come in threes. Stay tuned.



Game 1: June 5 | 4pm CET / 10am EST

Game 2: June 6 | 7pm CET / 2pm EST

Game 3: June 7 | 7pm CET / 2pm EST#THQNordic #PRE3 pic.twitter.com/wJLLqHQAm8