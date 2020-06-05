Türk Şirketten Sosyal Mesafe Kuralını Hatırlatan Akıllı Bileklik: SKADI

Giyilebilir nesnelerin interneti cihazları geliştiren Türk şirket Thread in Motion, 12 ay sınırsız pil gücü sunan akıllı bileklik ürünüyle karşımızda. Kullanıcının akıllı telefonuna bağlanmayan, tüm gücünü kullanıcıyı güvende tutmak için harcayan SKADI, sosyal mesafeyi korumak amacıyla geliştirilmiş. SKADI akıllı bileklik özellikleri haberimizde.

Akıllı Telefona Bağlanmadan Çalışıyor

Thread in Motion, SKADI adını verdiği yeni akıllı bilekliği piyasaya sürdü. Türk şirketin yeni ürünü olan akıllı bileklik, salgın döneminde çalışanların sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiş. Çalışanların en az 1.5 metrelik mesafeyi korumalarını sağlayan akıllı bilekliğin atölye, servis gibi daha küçük çalışma alanlarından plaza, fabrika gibi çok daha büyük topluluklara hitap edebilmeye hazır şekilde tasarlandığı belirtildi. Bağlanmak için akıllı telefona ihtiyaç duymayan diğer bir deyişle telefonsuz da kullanılabilen (12 aya kadar dayanabiliyor) akıllı bileklik, ortak çalışma alanlarında temassız giriş ve çıkışlara imkan tanırken, sıkça karşılaşılan iş kazalarını önlüyor ve acil durumlarda toplanmayı kolaylaştırıyor.

50 Ülkeye İhraç Edilecek

Şirketin CEO’su Kadir Demircioğlu, Skadi’yi 50 ülkeye ihraç etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Bir ayda çeşitli büyüklükteki sektör, kurum ve şirketlerden 10 binin üzerinde sipariş alan yeni akıllı bilekliğimiz ile insan sağlığı korurken, ihracat kanalları ile ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hali hazırda otomotiv, perakende ve lojistik sektörlerinden çok sayıda markayla işbirliğimiz var. Bu bileklik sadece pandemi döneminde değil, hayat normale döndüğünde de iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda katma değer sağlayacak yepyeni bir ürün. Unutmamalıyız ki tek bir pozitif vaka tüm süreçleri durdurur. Skadi ile kesintisiz ve güvenilir bir operasyon için biz hazırız. Tek hedefimiz insan sağlığını korumak ve insan sağlığını koruyacak yeni çözümler üretmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tak-Çalıştır Ürünü

Thread in Motion’ın Akıllı Bilekliği SKADI’nin öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: