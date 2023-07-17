Threads İstemeden Başka Bir Uygulamanın Popülaritesini Artırdı!

Meta'nın Twitter rakibi Threads, Apple App Store'da aynı adı taşıyan başka bir uygulamanın popülerliğini istemeden de olsa artırdı.

Çıkışıyla birlikte kullanıcı sayısındaki artışla rekor üstüne rekor kıran Threads, son dönemde popülaritesi yavaştan kaybediyor olsa da aynı isme sahip başka bir uygulamanın indirme sayılarını da büyük ölçüde artırdı.

Yapı olarak Slack'e benzeyen kullanıcıların aldandığı diğer Threads uygulaması beklenmedik bir şekilde en çok indirilen uygulamalar arasında 52. sıraya yükseldi. Bahsi geçen Threads uygulamasının geliştiricileri bu karışıklığı kabul etti ve web sitelerinde Instagram ile bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Benzer Durumlar Daha Önce de Yaşanmıştı

Elon Musk'ın Signal'i desteklemesinin farklı bir şirketin hisselerinin fırlamasına neden olması gibi buna benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.

Elbette bu tür durumlar, gelecekte Threads'i potansiyel olarak etkileyebilecek kötü amaçlı yazılımların da dikkatini çektiği aşikâr. Android tarafında da benzer bir durum yaşanırken, şimdilik bu uygulamaların geliştiricileri duruma dair bilgilendirme yapmaktan öteye geçemiyor.

Eğer siz de Meta'nın Threads uygulamasını arıyor ancak doğru uygulamaya ulaşamıyorsanız aşağıdan Android telefonlarınız için APK dosyasını indirebilirsiniz.