Threads Beta Sürümü Geliyor: Peki Neler İçerecek?

Meta'nın Threads'i tanıtmasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmedi ve platform büyük popülerlik kazandı. Platformdaki bir Meta mühendisinden gelen duyuru, Android kullanıcılarının artık beta sürümüne kaydolarak uygulamanın gelecek özelliklerine bir göz atabileceklerini ortaya koyuyor.

Henüz bu hafta piyasaya sürülen uygulama, Perşembe sabahına kadar şaşırtıcı bir şekilde 30 milyon kayıt topladı. Ne yazık ki iOS beta programıyla ilgili henüz bir haber yok.

Android beta sürümleri henüz kullanıma sunulmamış olsa da özellikle platformun şu anda talep edilen bazı özelliklerden yoksun olduğu düşünüldüğünde, bu beta süreci büyük umut vaat ediyor.

Threads Beta Sürümü Neler İçerecek?

Kullanıcılar hashtag'ler, doğrudan mesajlar, tam bir web sürümü, kronolojik akışlar, özel bir "takip" akışı ve Instagram hesaplarını etkilemeden bir profili silme yeteneği gibi özellikleri hevesle bekliyorlar.

Bununla birlikte, beta sürümünün genellikle hatalar ve istikrarsızlıklardan oluştuğunu belirtmek gerek. Katılmayı tercih edenler, ilgili riskler konusunda bilinç sahibi olmalı.

Meta'dan @0xjessel'in de belirttiği üzere beta sürümü yeni özellikler ve hata düzeltmeleri sunacak ancak kullanıcılar, geliştirmenin erken aşaması nedeniyle potansiyel olarak daha az kararlı bir yapıyı kabul etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca Meta, uygulamanın performansını artırmak için kullanıcı verilerini toplayacak ve paylaşacak.