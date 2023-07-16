Threads, DM Özelliğini Beklenenden Daha Erken Kullanıma Sunabilir

Son döneme damgasını vuran yeni uygulama Threads, yayınlamış olduğu yeniliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayına alınan sosyal medya uygulaması ilk günde 30 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Threads hakkında çıkan haberlere göre sosyal medya uygulamasına ilk olarak Twitter’da gördüğümüz DM özelliği geliyor. Geçtiğimiz günlerde özellikler hakkında açıklama yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads’e DM özelliğinin yakında gelmeyeceğini söylesede medyada çıkan haberler eklentinin yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini söylüyor.

Threads Yeni Özelliklerini Yakında Piyasaya Sürecek

Business Insider’ın bildirdiğine göre, DM özelliğine ek olarak Threads'e yakın zamanda birçok yeni özellik gelecek. Aralarında en dikkat çeken DM özelliği sosyal medya uygulamasında etkileşimi yükselterek Threads’in takipçi sayısında artışa geçmesini sağlayabilir.

Geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin yanında arama ve trendler içine gelişmeler yaşanabileceğini açıklayan Mosseri, hashtag ve gönderi düzenlemesi gibi birçok özelliği getireceklerini belirtmişti.

Threads çıkışını Twitter’ın tam da düşüş yaşadığı zamanda gerçekleştirerek önemli bir pazarlama dersi verdi. Şimdi ise getireceği yeni özelliklerle Twitter’ın önüne geçmeyi hedefliyor. DM ve daha birçok özelliği için net bir tarih açıklanmasa da uygulamanın bu konuda geç davranmayacağı ve özellikleri hızlıca yayına alacağı konuşuluyor.

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