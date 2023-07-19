Threads'ın İlk Büyük Güncellemesi Geldi: İşte Yeni Özellikler!

Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'a rakip bir sosyal medya platformu olan Threads, iOS kullanıcıları için ilk büyük güncellemesini yayınladı.

Güncelleme mobil uygulamaya birçok yeni özellik getirerek Threads'i Twitter'ın işlevselliğine yaklaştırıyor. Android sürümünün de yakında aynı özellikleri alması bekleniyor.

Threads'ın Yeni Güncellemesi Hangi Özellikleri Getiriyor?

Threads'teki yeni özellikler arasında gönderiler için bir çeviri düğmesi, yalnızca takip edilen kullanıcıların gönderilerini görüntüleme seçeneği, takip edilmeyen kullanıcılara abone olma yeteneği, Instagram takipçilerinin özel listelerinin oluşturulması, geliştirilmiş boyutlandırma ve çeşitli hata düzeltmeleri ve geliştirmeler yer alıyor.

Dikkat çeken ve en çok istenen yenilik ise Twitter'ın "Takip Edilenler" bölümüne benzer şekilde, yalnızca takip edilen kullanıcıların gönderilerini görüntüleyebileceğiniz yeni ana sayfa düzeni olacak.

Threads'ın ilk büyük güncellemesi şu anda dağıtım aşamasında, bu nedenle yeni özellikleri denemek isteyen kullanıcıların kısa bir süre daha beklemesi gerekecek.