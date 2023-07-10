Threads Hızla Büyümeye Devam Ediyor: Yeni Rekor Kapıda!

Meta'nın Threads uygulaması tüm hafta boyunca en çok konuşulan şey oldu ve herkes bu yeni sosyal platformu hakkında konuşuyor. Uygulama bu hafta başında kullanıma sunuldu ve sosyal medya ve eğlencenin yanı sıra teknoloji dünyasında da dikkat çekti.

Uygulama, Twitter'a doğrudan bir rakip olarak tasarlanırken, ilk 48 saat içinde kayıtlarda kayda değer bir artış yaşadı. Hâlihazırda platformda 97 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Threads, ChatGPT, TikTok ve hatta ana platformu Instagram gibi sektör devlerinden daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcı kilometre taşına ulaşma yolunda ilerliyor.

Twitter Tehlikenin Farkında

Threads'in yükselişi, Instagram profillerinde görüntülenen ve uygulamaya katılma tarihini gösteren sayı rozetleri aracılığıyla kolayca takip edilebiliyor. Mevcut kullanıcı sayısı 99 milyonun üzerinde ve mevcut hız devam ederse, Threads'in bu haberin yayınlanmasından sonraki birkaç saat içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Bu başarıyı bir perspektife oturtmak gerekirse ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcıya ulaşması iki ay, TikTok'un dokuz ay, Instagram'ın ise iki buçuk yıl sürmüştü.

Threads'in hızlı büyümesi, platformun Avrupa Birliği dışındaki 1,6 milyar kişiden oluşan devasa kullanıcı tabanının, tarihteki en büyük platform geçişlerinden birinde Threads'e sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına ve ilk günden itibaren özellikleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan Instagram ile entegrasyonuna bağlanabilir.

Threads'in hızlı yükselişi ve artan rekabet karşısında Twitter, Instagram'ın ana şirketi Meta'yı dava etmekle tehdit eden bir mektupla karşılık verdi. Mektupta Meta'nın hassas ticari sırlara erişimi olan eski Twitter çalışanlarını istihdam etmiş olabileceği ima ediliyor. Bu hamle, iki sosyal medya devi arasındaki endişe ve rekabet düzeyinin de açık bir göstergesi.

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