THY 19 Mayıs Tarihi Uçuş Bileti Nasıl Alınır? Hemen Yerinizi Alın!

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere; Samsun’a uçuyor. THY 19 Mayıs tarihi yolculuk uçuş bileti nasıl alınır? Tüm detayları sizlere aktarıyoruz.

THY 19 Mayıs Tarihi Yolculuk Hatıra Bileti Nasıl Alınır?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Tarihi yolculuğa katılmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Ücretsiz olarak hatıra bileti alabilmeniz öncelikle Türk Hava Yolları tarafından özel olarak hazırlanan internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. İnternet sitesinde adınızı ve soyadınızı yazarak uçuşa katıl butonuna tıklayın. Hatıra biletiniz otomatik olarak oluşturulmakta.

Tarihi yolculuk internet sitesine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bizler de tarihi yolculuk hatıra biletimizi aldık. Hemen aşağıdan hatıra biletine göz atabilirsiniz.