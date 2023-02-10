THY'den Açıklama: Biletleri Ücretsiz Değiştirebilir ve İade Alabilirsiniz!
Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu açıklamaya göre belirli tarihler arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilecek ve isteğe bağlı iade edilebilecek.
4 gün önce gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin etkilemiş olduğu 10 şehirde gerek arama kurtarma çalışmaları gerek yardımlar devam ederken, kurum ve kuruluşlar depremzedeler için tüm imkânlarını seferber ediyor. Bu doğrultuda Türk Hava Yolları'ndan da yeni bir açıklama yapıldı.
Türk Hava Yolları, 9 Şubat 2023 veya daha öncesi bir tarihte düzenlenmiş olması şartıyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini veya isteğe bağlı olmak üzere bu biletlerin iadesinin kesintisiz gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
6-28 Şubat 2023 Tarihleri Arasındaki Uçuşlarda Geçerli Olacak
Yolcularımızın dikkatine pic.twitter.com/7rNaE7TKQN— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 9, 2023
Konuya dair açıklamayı şahsi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştiren Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve onlarca ilde hissedilen deprem nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yahya Üstün'ün açıklaması şu şekilde:
"9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
YORUMLAR