THY, Corona Virüsü Nedeniyle Çin Seferlerini Durdurdu! İşte Açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü ile ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor. Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarını Corona virüsü nedeniyle durdurma kararı aldı.

THY, Çin'e Uçuş Yapmayacak!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'de mahsur kalan Türk vatandaşların alınacağını söylemişti ve Koca Yusuf isimli kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü söylemişti. Koca Yusuf operasyonu başlatıldı. Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 213 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüsüne yakalananların sayısının 9.692'ye yükseldiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası endişe duyulan bu durumu potansiyel olarak müdahale gerektirecek olağanüstü bir olay olarak tanımlamakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsü hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.