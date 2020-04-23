THY, Dünyanın En Büyük Türk Bayrağını Çiziyor! Canlı İzleyin

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenliyor.
THY, Dünyanın En Büyük Türk Bayrağını Gökyüzüne Çiziyor!
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden takip edilebilmekte.
THY tarafından Twitter'da yapılan açıklamada "Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!" cümlelerine yer verildi.
✈️🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!
Bu tarihi uçuşu canlı izlemek için linke tıklayın.
🔎https://t.co/tgXMVxG0ge#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan pic.twitter.com/JkHeWJ31dz
Uçuşu canlı olarak burada yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz. THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi bu akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
As Turkey celebrates April 23rd National Sovereignty and Children's Day, watch @TurkishAirlines creating the world’s largest national flag in the sky. https://t.co/IBnmGRHgGg pic.twitter.com/rcTMyMc2T5— Flightradar24 (@flightradar24) April 23, 2020
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