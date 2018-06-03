THY, Dünyanın En Hızlı Aracını Taşıdı

Dubai merkezli özel araç üreticisi Devel'in en güçlü modeli olan Devel Sixteen, THY aracılığıyla Kanada'ya götürüldü. Dubai'den İstanbul'a getirilen araç, üst düzey güvenlik ile Toronto'ya kadar taşındı. 2 milyon doların üzerinde değere sahip olan aracın saatte 563 km yapabildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de yapılan bir fuarda görücüye çıkan ve dünyanın en hızlı aracı olduğu dile getirilen Devel Sixteen, THY'nin Turkish Cargo hizmetiyle götürüldü. Toplam değeri 2.2 milyon Dolar olan aracın korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde taşındığı aktarıldı. Hyper adıyla da adlandırılan lüks otomobilin bir hayli dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor.

Farklı tasarımı ve üst düzey performansıyla ağızları açık bıraktıran araç, Dubai merkezli Devel şirketi tarafından üretiliyor. Yalnızca özel yapım olarak üretilen Sixteen'in 12.3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip olduğu dile getirildi. Bu anlamda hız tutkunlarının ilgi odağı olmayı başaran aracın maksimum hızının ise 563 kilometreye kadar çıkabildiği ifade edildi.

Kanada'nın Toronto kentine götürülen aracın ilk olarak İstanbul'a indirildiği bildirildi. Burada tüm kontroller sağlandıktan sonra Toronto'ya götürüldüğü ifade edilen aracın ne kadar sürede taşındığı ise paylaşılmadı.