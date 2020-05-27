THY, İç Hatlarda Alınacak Koronavirüs Önlemlerini Duyurdu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçaklarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı.

İç Hatlarda İkramlar Kaldırılıyor

İç hat uçuşlarının 4 Haziran'da açılacağı bilgisini paylaşan İlker Aycı, iç hatlarda ikramları kaldırdıklarını ve hijyen açısından 4 saate kadar olan yolculuklarda artık yolculara battaniye dağıtılmayacağını duyurdu.

Aycı açıklamasının devamında kabin içine el çantası dışında bagaj alınmayacağını açıkladı. İlker Aycı ikramlar hakkında şunları söyledi:

"Bu durum yurt dışında da iki saatlik uçuşlara kadar böyle olacak. Sonrası kademeli olarak artan ama mutlaka ambalajlı ürünlerle ikram yapacağız. Pre Order sistemi ile ikram olmayan uçuşlar için yolcular ücretini ödeyerek uçakta teslim sipariş verebilecekler. Elbette ürünler Internet üzerinde bir sayfada açıklanacak."

Dört saatin üzerindeki uçuşlarda battaniyelerin özel ambalajlarda yolcuya sunulacağını belirten Aycı, "Kaban ısısı ile ilgili ayarlamalar gözden geçirilecek. Yolcuların üşümemek için kendi kullandıkları montları, kazakları hırkaları yanlarında getirmeleri gerekiyor. Bu durum hijyen şartları için de daha uygun görülüyor." dedi.

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