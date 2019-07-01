THY'nin Yeni Uçağı Maçka'nın Tanıtım Filmi Çekilirken Camları Eridi

Sizlere geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın filosuna dahil olan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' adının verildiğini aktarmıştık. Bugün ise çok ilginç bir olay yaşandı.

Dreamliner'ın Tanıtım Filmi Çekiminde Spot Işıkları Camları Eritti

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağında yapılan tanıtım çekimlerinde spot ışıklarından dolayı cam kenarlarındaki malzemede erime meydana geldi.

26 Haziran'da Boeing fabrikasından teslim alındıktan sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Boeing B787-9 uçağının yaklaşık 4 saat süren tanıtım çekimlerinde uçağa hasar verildi.

Dreamliner'ın Tanıtım Filmi Çekiminde Spot Işıkları Camları Eritti

Uçak tanıtım filmi çekimi sırasında uzun süreli spot ışıklarına maruz kaldığı için cam kenarlarındaki plastik malzeme deforme oldu. Yaşanan hasar malzeme ve eğitimli personel olmadığı için giderilemedi.

THY yetkililerinin 8 Temmuz’da Trabzon’a yapılacak ilk uçuş öncesinde uçağı hazır hale getirmek için çaba gösterdiği ve büyük olasılıkla ABD’den teknik ekip ve malzeme getirileceği öğrenildi.

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