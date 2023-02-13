THY Randevulu Sisteme Geçti: Daha Hızlı ve Düzenli Tahliye

Kahramanmaraş merkezi olan iki deprem sonrasında ciddi hasar alan Hatay Havalimanı, yeniden onarıldı ve uçuşlara açıldı.

THY (Türk Hava Yolları) Hatay Havalimanı'nın onarılmasından sonra uçuşlarını yeniden başlattığını duyurdu. Depremzedelerin şehirden tahliye edilmesi noktasında tüm havayolu şirketlerinin desteği ve yardımı devam ediyor.

Türk Hava Yolları Uçuşları Devam Ediyor

THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır."

13 Şubat itibariyle yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulaması olacağını da açıklamasına ekledi.

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

Açıklama sonrasında THY'nin TK696 sefer sayılı uçağı, 91 yolcu ile birlikte Hatay Havalimanı'ndan İstanbul'a doğru ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

THY Randevulu Sisteme Geçiş Yaptı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de deprem bölgesindeki tahliyelerde randevulu sisteme geçiş yapıldığını duyurdu. Rezervasyon sistemi üzerinden deprezedeler randevu alabilecek ve tahliyelerine öncelik verilecek.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kayseri, Elazığ ve Adıyaman çıkışlı 13-19 Şubat tarihleri arasında tahliyeler devam edecek. TH Basın Müşavirliğinin açıklamasında da şu bilgiler yer aldı:

"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."