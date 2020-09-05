THY Teknoloji Şirketi Kuracak! İşte Detaylar

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada teknoloji şirketi kurulmasına karar verildiği duyuruldu. Türk Hava Yolları firması, Kamuyu Aydınlat Platformu'na kuracakları teknoloji şirketi hakkında bilgi verdi. THY teknoloji şirketi ile birlikte mevcut bilgi teknolojileri uygulamaları gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılacak. Kurulacak olan teknoloji şirketi ile ilgili detaylar haberimizde.

THY Teknoloji Şirketi Hakkında Detaylar

Bloomberg'deki habere göre Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yüzde 100 THY iştirakı olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları tarafından kurulacak olan teknoloji şirketi sayesinde Türk Havacılık ekosistemi desteklenecek ve bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş koluna dönüştürülecek.

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

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