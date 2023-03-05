THY Uçağı, Kötü Meyve Kokusu Nedeniyle Acil İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya şahit oldu. İstanbul-Barselona uçuşunu yapmak üzere havalanan THY tarifeli uçağı, uçağın arkasından gelen kötü kaynaklı sensör uyarısı nedeniyle İstanbul'a acil dönüş yaptı.

Yapılan ilk incelemede sensörlerin tespit ettiği kokunun uçağın kargo bölümünde yer alan olgunlaşmış durian meyvesinden kaynaklandığı saptandı.

Tadı Cennet, Kokusu Cehennem

İstanbul'dan Barselona'ya doğru yola çıkan TK 1855 sefer sayılı uçak, Bulgaristan hava sahası üzerinde seyir ederken kabin ekibi tarafından kötü bir koku tespit edildi. Bunun üzerine sensörlerden de uyarı gelmesinin ardından tedbir amaçlı olarak İstanbul'a geri dönüldü.

Yapılan inceleme sonucunda ağır koku yayan ve sensörlerin uyarı vermesine sebep olan nesnenin tropikal bir meyve olan durian olduğu belirlendi. Durian meyvesi, olgunlaşma döneminde ağır koku yaymasıyla tanınıyor. Hatta anavatanı olan Güneydoğu Asya'da durian hakkında sıkça söylenen sözlerden biri de "Tadı cennet, kokusu cehennem!".

Meyve dışında herhangi bir sorun tespit edilmemesine rağmen tedbir amacıyla yolcular başka bir uçağa aktarıldı.