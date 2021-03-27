Çin'in Tianwen-1 Sondası Yeni Mars Fotoğrafları Gönderdi

Çin'in uzay sondası Tianwen-1 yeni Mars fotoğraflarını gönderdi. Çin Ulusal Uzay Dairesi Mars'ın iki görüntüsünü yayınladı. Gelen son fotoğraflarda Mars, yüzeyinde tanecikler bulunan hilal gibi görünmekte.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) geçtiğimiz Cuma günü, Tianwen-1 sondası tarafından yakalanan iki yeni Mars görüntüsü yayınladı.

Görüntülerde Mars, net bir yüzey dokusuna sahipken, hilal şeklinde olmasıyla merak uyandırıyor.

Tianwen-1 sondası, Mars'tan yaklaşık 11.000 km uzakta ve gezegenin uzak yörüngesinde bulunuyor. Görüntülerdeki Mars'ın panoramik fotoğrafları ise Tianwen-1'e yerleştirilen orta çözünürlüklü bir kamerayla kaydedildi.

Tianwen-1 sondası son bir aydır Mars yörüngesinde dolaşmaya devam ediyor. CNSA'ya göre Tianwen-1'de yüksek çözünürlüklü kamera, orta çözünürlüklü kamera, mineral spektrometre ve birtakım keşif araçları yer alıyor. Sondanın görevi Mars keşfini gerçekleştirmek ve bilimsel veriler elde etmek.

Ek olarak Mayıs ayı içerisinde gezegenin yüzeyine bir kara aracı gönderilmesi planlanıyor. Bu, Çin'in ilk Mars keşif görevi olacakken, NASA'dan sonra Mars'a ulaşmasıyla bilim dünyasında ilgi çekiyor.

More images of #Mars sent back from #Tianwen1



The #China National #Space Administration Friday released two side images of Mars. Mars shows in the images like a crescent with clear grains on the surface. https://t.co/EncNQVOoia pic.twitter.com/ddyyKObFwx — CGTN Graphics (@CGTNGraphics) March 27, 2021

Tianwen-1'den yeni Mars fotoğrafları

Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği'nin önderliğini izledikten sonra Çin, askeri liderliğindeki uzay programına milyarlarca dolar sağladı. Bu görevlerden biri olan Tianwen-1 ise, 23 Temmuz 2020'de Long March 5 roketiyle Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başlatıldı.

Beş tonluk Tianwen-1 uzay sondası; Mars yörünge aracı, bir iniş aracı ve gezegenin toprağını inceleyecek bir gezgin içeriyor.

Asya ülkesi, 2022 yılına kadar bir uzay istasyonu kurmak ve Dünya yörüngesinde kalıcı bir yer edinmek için zemin hazırlamaya devam ediyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile Rusya'nın Roscosmos Devlet Uzay Faaliyetleri Kurumu arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, iki hükümet Ay yörüngesinde kalıcı bir üs kurmak için iş birliği yapacak.

Yine de Tianwen-1, Çin'in Mars'a ilk ulaşma girişimi değil. 2011'de Rusya ile ortaklaşa yürütülen görev, fırlatma başarısız olduğu için iptal edilmişti.

Tüm bunlara ek olarak Çin, Ay'a çoktan iki gezgin gönderdi. CNSA Cuma günü yaptığı açıklamada, Tianwen-1 sondasındaki tüm sistemlerin iyi durumda olduğunu söyledi.

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