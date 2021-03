Çin'in Tianwen-1 Sondası Yeni Mars Fotoğrafları Gönderdi

Çin'in uzay sondası Tianwen-1 yeni Mars fotoğraflarını gönderdi. Çin Ulusal Uzay Dairesi Mars'ın iki görüntüsünü yayınladı. Gelen son fotoğraflarda Mars, yüzeyinde tanecikler bulunan hilal gibi görünmekte.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) geçtiğimiz Cuma günü, Tianwen-1 sondası tarafından yakalanan iki yeni Mars görüntüsü yayınladı.

Görüntülerde Mars, net bir yüzey dokusuna sahipken, hilal şeklinde olmasıyla merak uyandırıyor.

Tianwen-1 sondası, Mars'tan yaklaşık 11.000 km uzakta ve gezegenin uzak yörüngesinde bulunuyor. Görüntülerdeki Mars'ın panoramik fotoğrafları ise Tianwen-1'e yerleştirilen orta çözünürlüklü bir kamerayla kaydedildi.

Tianwen-1 sondası son bir aydır Mars yörüngesinde dolaşmaya devam ediyor. CNSA'ya göre Tianwen-1'de yüksek çözünürlüklü kamera, orta çözünürlüklü kamera, mineral spektrometre ve birtakım keşif araçları yer alıyor. Sondanın görevi Mars keşfini gerçekleştirmek ve bilimsel veriler elde etmek.

Ek olarak Mayıs ayı içerisinde gezegenin yüzeyine bir kara aracı gönderilmesi planlanıyor. Bu, Çin'in ilk Mars keşif görevi olacakken, NASA'dan sonra Mars'a ulaşmasıyla bilim dünyasında ilgi çekiyor.

More images of #Mars sent back from #Tianwen1



The #China National #Space Administration Friday released two side images of Mars. Mars shows in the images like a crescent with clear grains on the surface. https://t.co/EncNQVOoia pic.twitter.com/ddyyKObFwx