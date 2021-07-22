Tibet Buzullarında 15.000 Yıllık Virüsler Bulundu

Tibet'te 15.000 yıllık virüsler bulundu. 15.000 yıl kadar önce oluşmuş bir Tibet buzulunda, daha önce bilim tarafından bilinmeyen 33 adet yeni virüs donmuş halde keşfedildi.

Ohio Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, Guliya buz örtüsünden aldıkları örnekleri laboratuvarlarına götürdüler ve büyük olasılıkla toprakta veya bitkilerde yaşamış virüs örneklerini buldular. Raporun ilginç kısmı ise bunların 28'inin bilim adamları tarafından daha önce hiç bilinmiyor olması.

Araştırmayı Microbiome dergisinde yayınlayan ekip, toplamda 33 virüsü ortaya çıkardı ve bulguların virüslerin zaman içinde nasıl geliştiğine ışık tutmaya yardımcı olabileceğini ifade etti. Ohio Eyalet Üniversitesi Profesörü Zhi-Ping Zhong açıklamasında, "Bu buzullar yavaş yavaş oluştu, toz ve gazların yanı sıra çok sayıda virüs de bu buzda birikti" dedi.

Tibet'teki 15.000 yıllık virüsler pandemi yaratır mı?

İncelenen buz örnekleri 2015 yılına aitti, ancak binlerce yıl önce buzulun zirvesinde oluşmuş olma ihtimali bulunuyor. Bilmeyenler için her yıl buz yeni katmanlarda birikir, yüzeyde yatan her şeyi içine hapseder ve dış kısmı kirlenmeden korur. Bu doğal kayıt, bilim adamlarının geçmişin atmosferik bileşimi, iklimi ve mikrobiyotası hakkında bilgi edinmelerine yardımcı oluyor.

Profesör Zhi-Ping Zhong, "Batı Çin'deki buzullar üzerinde yeterli çalışma yürütülmemiştir ve amacımız bu bilgiyi geçmiş ortamları yansıtmak için kullanmaktır. Virüsler de bu ortamların bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Bilim adamlarının daha önce kayıtlarının olduğu dört virüs, tipik olarak bakterileri enfekte edenler gibi görünüyordu ve benzer örneklerine toprakta veya okyanusta rastlanmıştı. Araştırmacıların daha önce görmediği virüsler, aşırı koşullara iyi adapte oldukları için hayatta kalmış gibi duruyor. Buz onları korumaya yardımcı olmuş olsa da, doğal adaptasyonları da kesinlikle fark yarattı.

Makale yazarı Matthew Sullivan, "Bunlar aşırı ortamlarda gelişecek virüslerdir. Bu virüslerin soğuk ortamlardaki hücreleri enfekte etmelerine yardımcı olan genleri var: Bir virüsün aşırı koşullarda nasıl hayatta kalabildiğine dair gerçeküstü genetikleri (var)" dedi.

Son bir buçuk yıldır devam eden pandemi yüzünden dünyanın çeşitli noktalarındaki virüslerin yeni pandemi yaratabileceği düşünülüyor. Ancak endişeleri bastırmak için bilim insanları, bu virüslerin muhtemelen insan veya hayvan konaklarından değil, bitkilerden veya topraktan geldiğini belirtmekte gecikmedi.