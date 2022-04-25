Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Çakma Ürün Satışları Engelleniyor

Son yıllarda pandeminin tüm Dünya'yı kasıp kavurmasıyla e-Ticaret hacmi ciddi oranlarda yükseldi. Ülkemizde de geçtiğimiz yıl %69 artışla 381.5 milyar TL'ye ulaşan e-Ticaret hacmi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Tabii bu noktada kullanıcılar alacağı ürünü satan satıcıya güven noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle de ekonomideki kötü gidişat, binlerce lira ödenerek alınan ürünlerin çakma çıkması korkusuyla tüketiciyi baş başa bırakıyor.

Ticaret Bakanlığı da almış olduğu yeni kararla birlikte satışlara düzenleme getirecek. Birçok farklı platforma sınırlamalar getirilecek ve bu kararla birlikte çakma ürünlerin artık piyasada dolaşamaması amaçlanıyor.

İki ana başlıkta yürütülen bu çalışmada öncelikli amaç hakız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçmek olacak. Piyasada rakipleri zedeleyici tanıtımlar gerçekleştiren firmaların faaliyetlerine son verilecek. Keza artık e-Ticaret pazar yerleri kendi ürünlerini hiçbir şekilde ön plana çıkaramayacak.

Çakma Ürün Satışları Yeni Kararla Birlikte Son Buluyor

Kararın en önemli gündem maddesi de çakma ürün satışları. Yeni kararla birlikte e-ticaret pazar yerlerinde çakma ürün satışlarının önüne geçilecek. Bundan böyle satıcı yalnızca bir e-ticaret pazarında faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. Ayrıca yalnızca belirli kişilerden mal veya hizmet alması konusunda da zorlanamayacak. Satıcılara yapılacak ödemeler de artık çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilecek. Hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan bedel alınması da engellenecek. Satıcılar hiçbir şeye bağlı kalmaksızın kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.

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